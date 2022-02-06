İlim ve Yayma Vakfı'nın açıklamasına İmamoğlu'ndan 'olumlu gelişme' yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen İlim ve Yayma Vakfı'na ait yurt inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu.

İlim ve Yayma Vakfı'ndan bugün yapılan açıklamada "Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vakfın açıklamasını "olumlu bir gelişme" diye yorumladı.

İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.

Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz."