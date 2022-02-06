İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu savunulmuştu.

Süleymaniye Camii'nin önünde dün bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İlim Yayma Vakfı'nın geri adım attığını duyurdu.

Zeybek, paylaşımında, “Kamuoyu baskısı, toplumsal muhalefetin kültürel mirasa olan bağlılığı ve kararlılığı neticesinde, basın açıklamamızın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden, 'yandaş' İlim Yayma Vakfı geri adım attı! Mücadelemiz sürecek. İstanbul'a ihanet edenlerin, yağmacıların ensesindeyiz” dedi.

'Silüetin korunması için fedakarlığa hazırız'

İlim Yayma Vakfı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz." (ANKA)