AKP'nin 2021 yılında cemaatlere aktardığı para ortaya çıktı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından konuşan İYİP Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 2016’dan beri neredeyse hiç yeni bir yurt yapılmadığını söyledi.

"773 tane devlet yurdu var. 4 bin 406 tane de özel yurt var. 2021 itibariyle özel yurtların kapasitesi 442 bin devlet yurtlarının kapasitesi 695 binlere gerilemiş" diyen Cesur, "Bugün 8 milyon üniversite öğrencisi var, 4 milyon yakın yurt ihtiyacı olan öğrenci var, bütün bunların tamamının sesi olarak Enes’in sesini herkesin kulaklarına, vicdanlarına kazıması lazım" şeklinde konuştu.

'223 tane cemaate 173 milyon 704 lira'

Cesur şöyle devam etti:

"En yoksul kesimin 12,3 milyonun 6 milyonu genç. 850 liralık krediyle, bursla ki bunu da hepsine veremiyorsunuz, bir milyona öğrenciye ancak burs verebiliyorsunuz. 650 bin öğrenciye kredi verebiliyorsunuz. Bu öğrencilerin 20 lira gibi günlük ücretlerle geçinmeleri, yurt bulmaları bir yerde kalacak yer bulmaları imkânsız.

Sonra siz devletin kaynaklarını kalkıyorsunuz, birtakım cemaatlere veriyorsunuz. 2021 yılında devletin, 2021 için aktardığı para 223 tane cemaate 173 milyon 704 lira. İlim Yayma Cemiyeti’nin 107, TÜRGEV’in 18, TÜGVA’nın 38, Ensar Vakfı’nın 60 tane maalesef kurumuna, toplam 223 tane bu yerlere, ben Sayın Bakan’ın kendisine de söyledim, devletin bu yıl 173 milyon 704 lirası aktarılıyor. Bunu neden gençlerimize aktarmıyoruz? Neden yurt yapmıyoruz? Neden bu çocuklarımız çaresiz bırakılıyor?

'Silin KYK borçlarını'

O kadar çok KYK borcu olan öğrenci var ki, 5 milyonu aşmış ve 300 bini yasal takibe icra takibine düşmüş, devlete 2 milyar borcu. Nedir 2 milyar. Bugün şehir hastanelerine ya da geçilmeyen köprülere, havaalanlarına verdiğiniz o paranın 2 milyarı, silin bu öğrencilerin borçlarını." (ANKA)