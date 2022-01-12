AKP'nin 2021 yılında cemaatlere aktardığı para ortaya çıktı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından konuşan İYİP Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 2016’dan beri neredeyse hiç yeni bir yurt yapılmadığını söyledi.
"773 tane devlet yurdu var. 4 bin 406 tane de özel yurt var. 2021 itibariyle özel yurtların kapasitesi 442 bin devlet yurtlarının kapasitesi 695 binlere gerilemiş" diyen Cesur, "Bugün 8 milyon üniversite öğrencisi var, 4 milyon yakın yurt ihtiyacı olan öğrenci var, bütün bunların tamamının sesi olarak Enes’in sesini herkesin kulaklarına, vicdanlarına kazıması lazım" şeklinde konuştu.
'223 tane cemaate 173 milyon 704 lira'
Cesur şöyle devam etti: