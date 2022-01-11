Gençlerden konser sırasında ‘Enes Kara’ protestosu: Cemaat yurtları derhal kapatılsın!

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyesi gençler, Moğollar konseri sırasında bir açıklama yaptı.

Moğollar konseri sırasında, cemaat yurdundaki baskıları ve gelecek kaygısını anlatıp yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara hakkında bir açıklama yapan TKG’li gençler, “Cemaat yurtları, dinci gericiliğin gençlerin hayatını karartmak için kazdığı bir çukurdur. Enes intihar etmemiştir, Enes bu karanlık çukura düzenin tamamının elleriyle itilmiştir. Öfkeyle izlediğimiz son videosunda ise failleri anlatıyor: Gericilik, geleceksizlik, ümitsizlik...” ifadelerini kullandı.

‘Karşılarına örgütlü olarak dikileceğiz...’

TKG’li gençler yaptıkları açıklamalarında, “Ülkemizde bu şartlarda yaşayan milyonlarca genç var. Ve tersinden, bu şartlar sayesinde zenginleşen, gericiliğin sırtını sıvazlayan yalnızca bir avuç sömürücü. İşsizlikle, dincilikle hayatlarımızı tehdit edenler onlar. Öyleyse biz de karşılarına örgütlü olarak dikileceğiz!” ifadesine yer verdi.

Konuya ilişkin TKG açıklamasının okunduğu protestoya, konsere katılan seyirciler de alkışlarla destek verdi.