Kılıçdaroğlu'ndan 'beklenen' Enes Kara mesajı: Paylaşım yapmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlatıp yaşamına son vermesi hakkında bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu "Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum" dedi.