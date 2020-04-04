AKP'li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti’ne 186 bin 480 liralık mobilya

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti’nin Sancaktepe Şubesi’ne 186 bin 480 TL’lik mobilya aldı.

AKP'li Sancaktepe Belediyesi iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti’ne 186 bin TL’lik mobilya aldı.

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre AKP’li Sancaktepe Belediyesi, 2 Mart tarihinde mobilya malzemesi alımı için ihale yaptı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihaleyi kazanan ‘Cem İnşaat Şirketi’ ile koronavirüs salgının yayılma hızının tırmanışa geçtiği 26 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. İhaleyi kazanan şirketin mobilya malzemelerini İlim Yayma Cemiyeti’nin Sancaktepe Şubesi’ne 30 gün içinde teslim etmesi gerektiği belirtilirken belediyenin mobilyalar için toplam 186 bin 480 TL’lik ödeme yaptığı açıklandı.

İhale dosyasında ise Sancaktepe Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında ‘Öğrenci Barınma/Konaklama ve Öğrenci Yurt Hizmetinin Sağlanması Ortak Proje ve İşbirliği Protokolü’ imzalandığı ve mobilya malzemelerinin de bu kapsamda alındığı belirtildi.