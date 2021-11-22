Terkoğlu: Kaynaklarım Fakıbaba'nın tehdit edildiğini söyledi

Gazeteci Barış Terkoğlu, Şanlıurfa Suruç'ta AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürülmesi olayına dair yeni bilgiler paylaştı. Terkoğlu, Şenyaşar ailesinin katledilmesine "terör" dediği için utandığını açıklayan AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştü.

Fakıbaba:Şimdi konuşmak istemiyorum

Cumhuriyet'teki köşe yazısında Fakıbaba ile olan konuşmasına yer veren Terkoğlu, "Urfa’da konuştuğum kaynaklar Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bu grup tarafından tehdit edildiğini, hatta evinin basıldığını söylediler" diye yazdı. Terkoğlu bu iddiayı sormak için Fakıbaba’yla ikinci kez konuştuğunu belirtti ve AKP'li vekilin verdiği yanıtı şöyle aktardı: “Bu soruya şimdi yanıt vermek istemiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Ben Allah’tan başka kimseden korkmam. Ama Urfa’da siyaset zordur. Çakalların ayağına basarsanız tehdit ederler tabii. Aşiretiniz yoksa, sıradan bir kişiyseniz tehdit alırsınız. Ama şimdi bunu konuşmak istemiyorum.”

Fakıbaba: Olayı hemen cumhurbaşkanımıza anlattım

Terkoğlu, Fakıbaba'nın olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da anlattığını söylediği belirtti:

Fakıbaba, “3 buçuk yıl sonra konuştu” sözünü eksik buluyordu. “Evet, ben olayın ilk günü terör demiştim. Beni yanılttılar. Olaylardan üç gün önce ben de Şenyaşar Ailesi’ni ziyarete gitmişim. Beni çok iyi karşılamış, uğurlamışlar. Olaydan sonra bunların fotoğraflarını görünce açıklamamın yanlış olduğunu anladım. Hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Ona bunun bir terör hadisesi olmadığını anlattım. Şenyaşar Ailesi’nden de başsağlığı dilemesini istedim. Yani ben sadece 3 buçuk yıl sonra değil, ilk günlerden beri olayın iç yüzünü devletin en tepesine kadar anlattım.”

Fakıbaba ile, saldırıyı azmettirmekle suçlanan AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ı da konuştuk. Fakıbaba, olaydan sonra Yıldız’a da tavır aldığını anlattı. “Meclis’te kavga çıktığında eli kırılmıştı. O zaman geçmiş olsun dedim. Bunun dışında o milletvekiliyle 3 buçuk yıldır selamım bile yok. Ben bu olaydan sonra vekile de tepkimi gösterdim.”

Fakıbaba, Urfa’da çeteleşmiş bir yapı olduğu tezine itiraz etmiyordu. Ancak “Yıldız Ailesi”nin, İbrahim Halil Yıldız’ın arkasında olduğu yorumuna karşı çıkıyordu. Fakıbaba şunu söyledi: “Aileden birileri vekilin yanında, bu olayların içinde olabilir. Ama Yıldız Ailesi’nden çok değerli insanlar var. Onlardan da bu işe karşı olanlar var. Bu yüzden akrabalarından çok yandaşları demek daha doğru.”

Yazımda Urfa Valisi Abdullah Erin’in de hadiseler nedeniyle rahatsız olduğunu, Cumhurbaşkanı’yla konuşup “görevden affını” istediğini söylemiştim. Fakıbaba da konuşmamızda Vali Erin’e sahip çıktı:

“Siz de yazmışsınız. Vali doğrunun yanında duran bir adam. Aslan gibi bir vali. Devleti temsil ediyor. Bir grup çapulcuya devlet yenilmez. Bu çeteler er ya da geç temizlenecek.”

Ne olmuştu?

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar yaşamını yitirmişti. Saldırıda eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ne başlamıştı.

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba da konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Olay nedeniyle partisini suçlayan Fakıbaba, "Şenyaşar Ailesi'ne gecikmiş bir ziyaretim var. AKP’de kalırsam yüz yüze taziyemi ileteceğim" derken, "Olaya baktım bir tweet atmışlar. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ben ölenlerin dükkanına gittim. Terör olayı denildiği içinde üzüldüm ve utandım. Ve derhal genel merkezi aradım" ifadesini kullanmıştı. Fakıbaba, olayın "terör" olmadığını, bu konuda Erdoğan'ı da uyardığını açıklamıştı.