Ferit Şenyaşar: Fakıbaba'nın konuştuğu, olayın yüzde 10'u. Yıldız'ın arkasında Cumhurbaşkanı var

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar yaşamını yitirmişti. Saldırıda eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ne başlamıştı.

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba da konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Olay nedeniyle partisini suçlayan Fakıbaba, "Şenyaşar Ailesi'ne gecikmiş bir ziyaretim var. AKP’de kalırsam yüz yüze taziyemi ileteceğim" derken, "Olaya baktım bir tweet atmışlar. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ben ölenlerin dükkanına gittim. Terör olayı denildiği içinde üzüldüm ve utandım. Ve derhal genel merkezi aradım" ifadesini kullanmıştı. Fakıbaba, olayın "terör" olmadığını, bu konuda Erdoğan'ı da uyardığını açıklamıştı.

Urfa'daki söz konusu yapı nedeniyle AKP Urfa vekili Fakıbaba istifa kararı almış ancak vazgeçirilmişti. Barış Terkoğlu bugünkü yazısında Fakıbaba'nın yanı sıra valinin de istifa etmek istediğini yazdı.

'Arkasında Cumhurbaşkanı var'

Saldırıdan yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar'la Fakıbaba'nın "AKP’de kalırsam yüz yüze taziyemi ileteceğim" açıklamaları sonrası görüştük.

soL'a konuşan Ferit Şenyaşar, "Fakıbaba'nın konuştuğu olayın yüzde 10'udur. Çünkü o da hastanedeydi, o da her şeye tanık oldu" dedi. Şenyaşar, Fakıbaba'nın 3,5 yıl sonra konuşmasına da dikkat çekti:

"Bu olayı herkes biliyor Şanlıurfa Valisi de tanıktır. Milletvekili Yıldız'ın arkasında Cumhurbaşkanı var. AKP Milletvekili Kasım Gürpınar'la da görüştük, o da Cumhurbaşkanı'na iletirim dedi ama her nedense "Cumhurbaşkanı Yıldız manevi oğlumdur' demiş.

'Fakıbaba da hastanedeydi, her şeye tanık oldu'

Şu anda Fakıbaba'nın konuştuğu olayın yüzde 10'udur. Çünkü o da hastanedeydi, o da her şeye tanık oldu. Fakıbaba'nın konuşması bizim için önemlidir ama 3,5 yıl sonra konuşması da ayrı bir konu. Dava açısında destekleyici oldu tabii ki.

Şu anda savcı da bizimle görüşmüyor, bizden kaçıyorlar. Annemle ilgili bir dava da vardı. Milletvekili Yıldız annemden şikayetçi olmuştu. O davayla ilgili heyet karar vermiş ama kararı paylaşmıyorlar. Cuma günü duruşma vardı. E-devlette karar verildiği görünüyor, 4 gündür gidiyoruz, kararı paylaşmıyorlar. Savcılar da olayı çok iyi biliyorlar çünkü, beraat kararı verseler de Cumhurbaşkanını karşılarına alacaklar. Bizi suçlasalar arkamızda büyük bir kitle var. Kaçıyorlar. Vali de birileri aracılığıyla bize mesaj gönderip, 'Konuyu takip ediyorum ama olay hukukta, sabredin ortaya çıkacak' demiş."