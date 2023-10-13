Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Yanarocak: 'Bizim çocuğumuzu kesip biçeni, biz kesip biçmeyelim mi?'

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı tarafından yönetilen, İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in de konuk olarak katıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in saldırılarını savundu.

Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" ifadelerini kullandı. Saymaz, “Kurulabilecek en insanlık dışı cümlelerden biridir. Bu bir savaş propangandasıdır” dedi. Belovacıklı, “Böyle bir yayına müsaade edemeyiz” diyerek konuğun bağlantısını sona erdirdi.