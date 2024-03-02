Tehdit ve tacizleriyle bilinen polis Hanifi Zengin hakim karşısına çıkacak

İstanbul'da düzenlenen eylemlerde özellikle gazetecileri engellemesi ve tehdit etmesiyle bilinen, iki sene önceki Onur Yürüyüşü'nde de LGBT'leri taciz eden polis Hanifi Zengin hakkında dava açıldı.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın Danışmanı Ekinsu Danış’ı, Cumartesi Annelerinin 957. hafta eyleminde darbederek gözaltına alan Zengin’in “Kadına karşı basit yaralama” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 4 Haziran’da İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Cumartesi Annelerinin 957. hafta eyleminde kayıp yakınlarıyla birlikte EMEP İstanbul Başkanı Sema Barbaros, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın Danışmanı Ekinsu Danış ve parti üyeleri de gözaltına alınmıştı.

Darbedilerek, ters kelepçe ile gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin tarafından fiziksel ve sözlü şiddete uğrayan Danış, Zengin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Zengin’in cezalandırılması talep edildi. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Zengin’in “Kadına karşı basit yaralama” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Haziran 2023'te terfi alarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı yapılan Hanifi Zengin, Ağustos 2023'te ise Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.