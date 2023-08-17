Tehdit ve tacizleriyle bilinen polis Hanifi Zengin’in rütbesi düşürüldü

İstanbul Emniyeti’nde gerçekleştirilen tayinler çerçevesinde, birçok protesto ve yürüyüşte eylemcilere yönelik tehdit ve tacizleriyle bilinen Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Zengin’in yardımcısı Rıdvan Varlı, yeni Güvenlik Şube Müdürü oldu. Ayrıca, asayiş olaylarından sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Zafer Baybaba’nın da güvenlik şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına getirilmesi dikkat çekti.

T24'te yer alan habere göre, İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul Emniyeti kadrosundaki üst düzey polis müdürlerinin görev yerlerini belirleyen atama listesini dün gece onaylandı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’la birlikte yeni dönemde kenti yönetecek polis müdürlerinin görev yerlerini belirleyen atamalarda dikkat çekici değişiklikler yapıldı.

Atama listesinde en dikkat çeken isim Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin oldu. Zengin, mevcut görevi sırasında kentteki toplumsal olaylarda yurttaşlara yönelik sert tutumuyla tanındı. Hatta bu yaklaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması amacıyla İstanbul Valiliği’ne şikâyet edildi. Ancak valilik soruşturma izni vermedi.

Zengin, bir üst rütbeye terfi etmesi sonucunda aldığı rütbe nedeniyle şube müdürlüğünden yer değiştirmek zorunda kaldı. 2021’de Güvenlik Şube Müdürü olarak atanan Zengin, yeni atamalar çerçevesinde Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapıldı.

Güvenlik Şube’den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na ise, asayiş olaylarından sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Zafer Baybaba getirildi. Baybaba aynı zamanda Aktaş’ın kentte olmadığı dönemde vekaleten İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.