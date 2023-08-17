Çalışma Bakanı emekli maaşına zam açıklaması: 'Talimatları aldık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu emekçileri ve emeklilerinin 2024-2025 yılı toplu sözleşmesi görüşmelerinde, kamunun heyetinin yeni teklifini bugün vereceğini bildirdi.

Görüşmelerde yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen'in üçer aylık dönemlik artışlarla yüzde 110 zam talebinde bulunduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kamu İşveren Heyeti olarak ilk teklifimiz 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 şeklinde oldu. Ancak teklifimizin, Memur-Sen tarafından revize edilmesi talep edildi. Bu sebeple çalışma takvimimiz doğrultusunda, bugün yeni teklifimizi sunmak üzere yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. Yine çalışma takvimimize uygun olarak tüm paydaşların son teklifini 22 Ağustos itibarıyla vermesi gerekiyor."

'Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, çalışmaya başladık'

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına zam talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."