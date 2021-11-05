TCDD'de vurgunun boyutları 'Bağdat'a ulaştı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattında yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Deniz Yavuzyılmaz, en son TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında, DT-36 Tüneli yapımında büyük vurgun yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Sözleşme keşif tutarının 10 milyon 227 bin 654,77 dolar olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz şirkete ödenen tutarın ise 88 milyon 944 bin 826,67 dolar olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz görevli şirketin IC İçtaş, Cengiz İnş., CRCC, CMC olduğunu yazdı.

Yavuzyılmaz, TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğun tutarının 200 milyon 142 bin 539,74 dolar olduğunu duyurmuştu. DT-35 Tüneli yapımında ise 26 kat farkla 57 milyon 795 bin 414,18 dolar ödeme yapıldığını paylaşmıştı.