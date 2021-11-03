Yine aynı isim: TCDD'de 200 milyon dolar yolsuzluk tespit edildi

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattında yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkardı.
TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğun belgesini tespit ettiğini belirten Yavuzyılmaz "Yolsuzluk tutarı: 200.142.539,74 USD" dedi.
Yavuzyılmaz görevli şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu belirtti.
Yavuzyılmaz ayrıca;
"İhale bedeli:
610.000.160,97 USD
Bakanlar Kurulu ek ödenek:
244.000.064,35 USD
Revize proje bedeli:
854.000.225,32 USD
Projeden çıkarılan imalat tutarı:
200.142.539,74 USD olduğu halde⬇️
Şirkete ödenen tutar:
847.175.565,79 USD
Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu" paylaşımında bulundu.
TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2.Kesim projesinde yapılan yolsuzluğun belgesini tespit ettik⬇️— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 2, 2021
Yolsuzluk tutarı:
200.142.539,74 USD
Görevli şirket:
IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum
Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu⬇️⬇️ pic.twitter.com/clHybwsY00