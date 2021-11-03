Yine aynı isim: TCDD'de 200 milyon dolar yolsuzluk tespit edildi

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD Teftiş Kurulu Raporu'nu inceleyerek 200 milyon dolar civarında yolsuzluk yapıldığını tespit ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattında yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkardı. 

TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yapılan yolsuzluğun belgesini tespit ettiğini belirten Yavuzyılmaz "Yolsuzluk tutarı: 200.142.539,74 USD" dedi. 

Yavuzyılmaz görevli şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu belirtti. 

Yavuzyılmaz ayrıca;

"İhale bedeli: 
610.000.160,97 USD

Bakanlar Kurulu ek ödenek: 
244.000.064,35 USD

Revize proje bedeli:
854.000.225,32 USD

Projeden çıkarılan imalat tutarı:
200.142.539,74 USD olduğu halde⬇️

Şirkete ödenen tutar:
847.175.565,79 USD

Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu" paylaşımında bulundu. 

 