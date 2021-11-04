Ankara-İstanbul Demiryolu hattında büyük vurgun!

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD'nin Ankara-İstanbul hattında yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkardı.

TCDD Ankara-İstanbul Demiryolu hattında, DT-35 Tüneli yapımında büyük vurgun yapıldığını tespit ettiklerini belirten Yavuzyılmaz "aradaki fark 26 kat" dedi.

Sözleşme keşif tutarının 2 milyon 195 bin 553,71 dolar olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz şirkete ödenen tutarın ise 57 milyon 795 bin 414,18 dolar olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz görevli şirketin IC İçtaş, Cengiz İnş., CRCC, CMC olduğunu yazdı.