Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü: Huzur haklarıyla 62 bin 500 lira alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin lira maaş aldığı iddialarının doğruyu yansıtmadığını öne sürerek, huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığını söyledi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un konuştuğu Poyraz yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin yalnızca birinden Gübretaş'tan 12 bin lira aldığını, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını belirtti.

180 bin lira maaş iddialarını yalanlayan Poyraz bu rakamın 4'te biri kadar maaş aldığını söyledi. Fuat Uğur, bu açıklamalarda sonra Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte yaklaşık 62 bin 500 TL maaş aldığını yazdı.