Erdoğan 'fiyatlar gayet uygun' demişti: İki yılda yüzde 100 zam

Gıda fiyatlarındaki artışın durdurulamaması, enflasyondaki artışın sürmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini aklamaya çalışarak bazı "market zincirlerini" hedef almıştı.

Ancak bu market zincirlerinin tamamı AKP iktidarında büyük kârlara imza atarak Erdoğan'ın da verdiği destekle büyümüştü.

Erdoğan fahiş fiyatların sorumlusu olarak market zincilerini gösterip Tarım Kredi Kooperatifleri’ni örnek göstermiş, buradan alışveriş yaparak "fiyatlar gayet uygun" demişti.

Erdoğan'ın iki yıl önce de ziyaret ettiği ve alışveriş yaptığı söz konusu markette 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 99 TL'ydi. Şimdi bu ürün 193 TL'ye çıkarken, 13 TL'lik çayın ise 30 liraya yükseldiği görüldü.

Diğer birçok üründe de benzer bir artış söz konusuyken, Erdoğan'ın "gayet uygun" dediği market fiyatlarının tıpkı zincir marketlerde olduğu gibi oldukça yüksek olduğu görüldü.

'Gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor'

DİSK-AR'dan yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor. Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 40'ı buldu. Emekliler için yüzde 36,7, en düşük gelirli yüzde 20'lik dilim için yüzde 37,1, ikinci düşük gelirlilerde yüzde 20'lik dilim için 39,7 oldu.



