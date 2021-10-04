Resmi rakamlara göre Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,58'e yükseldi. Bir yıl önce yüzde 14,9 olan gıda enflasyonu ise yüzde 28,8'e yükseldi. Üretici fiyatları ise bir yılda yüzde 14,33'ten yüzde 43,96'ya çıktı.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor. Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 40'ı buldu. Emekliler için yüzde 36,7, en düşük gelirli yüzde 20'lik dilim için yüzde 37,1, ikinci düşük gelirlilerde yüzde 20'lik dilim için 39,7 oldu.

Açıklamaya göre, gıda enflasyonu ortalama enflasyonun yaklaşık 10 puan üzerinde seyrederken dar gelirli ve emeklilerin gıda enflasyonu ise bu grupların gıda harcamalarının çok daha yüksek olması nedeniyle ortalama gıda enflasyonun da çok üzerinde seyrediyor.

DİSK'e göre gıda enflasyonu

Resmi rakamlar bile 'fiyatlar uygun' diyen Erdoğan’ı yalanlıyor

TKP MK üyesi ve soL yazarı Alpaslan Savaş, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savaş, "Erdoğan’ın Üsküdar’da reklamcılarıyla market dolaşıp 'fiyatlar uygun' demesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı. Rakamlar Erdoğan’ı yalanlıyor: TÜFE yüzde 19,6. Gıdada artış yüzde 28,8. Aylık artışın yarıdan fazlası gıda, konut ve ulaşımdan!" diye yazdı.

DİSK-AR'ın açıkladığı rakamlara işaret eden Savaş, "Biraz daha detaylı değerlendirdiğinde halkın enflasyonu TÜİK’in ortalamasından çok yüksek çıkıyor" dedi.