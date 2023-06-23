Tanju Özcan'dan Meral Akşener iddiası: Mansur Yavaş'ın oyununa geldi

Tanju Özcan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı terk ettiği sürece ilişkin bir iddia ortaya attı.

Haber Merkezi

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 kanalında konuk olduğu programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarda bulundu. Özcan, "Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi" dedi.

Özcan, "Değişim, değişim, değişim... Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener çıktı masadan kalkıyorum dedi. Kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'yanındayız' tweet'ini atan Sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.

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