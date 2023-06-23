DEVA Partisi'nden Meclis'te 'ortak grup' açıklaması: 'Anlaşma sağlanamadı'

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programı canlı yayınına katılan Mustafa Yeneroğlu "3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü" dedi.

'Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı'

"Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimlikliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."