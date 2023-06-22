Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçtiğimiz yıl disipline sevk edilerek bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan ve geçtiğimiz günlerde cezası sona eren Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, CHP’ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Özcan haberin ardından Twitter hesabından bir sözcüklük açıklama yaparak "Başkaldırıyorum" mesajını yayımladı.

Bugün CHP'li il başkanlarının ortak açıklamasına tepki gösteren Özcan "Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “Kral çıplak”" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Tanju Özcan Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirterek, “Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur” değerlendirmesini yapmıştı.