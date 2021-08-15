Taliban'dan 'kadın hakları' açıklaması: Örtünürlerse...

Taliban'ın bir sözcüsü, iktidarı devraldıklarında Afgan kadınlarının, kamusal alanda örtünmeleri koşuluyla çalışma hayatından veya eğitimden mahrum bırakılmayacağı taahhüdünde bulundu.

'Örtünen kadınların evden yalnız çıkmasına izin vereceğiz'

Taliban'ın Katar'da bulunan sözcülerinden Süheyl Şahin Pazar günü BBC'ye verdiği demeçte, şeriat yasaları çerçevesinde Taliban'ın "kadın haklarına saygı göstereceğini" söyledi. Şahin, kurulmakta olan yeni hükümetin kadınların hicap taktıkları sürece evden yalnız çıkmalarına, çalışmalarına ve eğitime erişimlerine izin verileceğini açıkladı.

İngiliz yayıncı BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü, kadınların Taliban'dan korkacak hiçbir şeyleri olmadığını savundu ve grubun "kadınlarını namuslarını koruyacağını" söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani geçtiğimiz saatlerde ülkeyi terk ederken iktidarın bu akşam vakitlerinde Taliban'a devredilmesi bekleniyor. Afganistan İçişleri Bakanı Abdül Sattar Mirzakval Pazar günü erken saatlerde, geçiş hükümetine “barışçıl bir güç transferi” olacağını söyledi.

Taliban hak ihlallerini inkâr ediyor

Son günlerde haber ajansları, Taliban'ın kontrolleri altındaki bölgelerde kadınların durumuna dair yayınladığı haberlerde çeşitli insan hakkı ihlallerine dikkat çekti. Bir haberde güneydeki Kandahar kentindeki bir bankada çalışan bir grup kadına evde kalma talimatı verildiği söylenirken başka bir haberdeyse Taliban kontrolündeki bazı köylerde 16-44 yaş arası kadınların Taliban savaşçılarına "gelin" olarak seçildiğini öne sürdü. Bir Taliban sözcüsü, haberi yalanladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres daha önce, Taliban tarafından ele geçirilen bölgelerde kadınların kötü muameleye maruz kaldığına dair açıklamalardan “derin rahatsızlık” duyduğunu ve “Afgan kadınlarının zor kazanılmış haklarının” grup tarafından kaybolacağından korktuğunu söyledi.

Taliban, 1996-2001 yılları arasında yönetimi sırasında şiddetli bir şeriat hukuku uyguladı ve bu da "ahlaksızlıkla" suçlanan kadınların recm edilmesi ve kırbaçlanmasını kapsadı.