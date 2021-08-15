Taliban Kabil'e girdi: Bu akşam iktidar değişimi olacak

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın Kabil'e saldırı başlattığını söyledi. Taliban bugün itibariyle Afganistan'ın tüm sınır kapılarının teslim ele geçirilmişti.

Ülke İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın isyancılarını kenti kuşatarak Kabil'e bir saldırıyı başlattığını duyurdu. Bakanlığa göre, cihatçılar her yönden kente giriyorlar.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre Taliban, tüm yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti aldına aldığını beyan etti.

Taliban Heyeti, müzakereler için Afgan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu gece iktidar geçişi yapılacağı belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirzakval, Taliban'a iktidarın barışçıl devredilmesinin sözünü verdi.

Taliban Kabil'e girmeden kısa bir süre önce, Pakistan'la olan Torkham sınır kapısı, hâlâ Afgan hükümetinin kontrolündeki son karakol, cihatçıların eline geçmişti. Böylece, Taliban artık Afganistan'ın tüm sınır kapılarını kontrol ediyor.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkenin güvenlik ve savunma güçlerinin durumu "uluslararası ortaklarla koordineli olarak" kontrol altına aldığını öne sürdüğü bir mesaj paylaştı.

Taliban yaptığı açıklamada, Afgan başkentini "zorla" alma planları olmadığını iddia etti. Bir Taliban yetkilisi Reuters'e, "Biz görevi üstlenirken tek bir masum Afgan sivilin yaralanmasını veya ölmesini istemiyoruz, ancak ateşkes ilan etmedik" dedi.

Grup sözcüsü, militanlara "barışçıl" bir geçiş müzakereleri yürütürken, Taliban savaşçılarına Kabil'in kapılarında talimatının verildiğini iddia etti.

Açıklamada, "Taliban'ın kimseden intikam alma niyetinde olmadığı, Kabil yönetiminde askeri ve sivil sektörlerde hizmet vermiş olanların hepsinin affedildiği ve güvende olduğu, kimseye misilleme yapılmayacağı" belirtildi. Açıklamada "Herkes kendi ülkesinde, kendi yerinde ve evinde kalmalıdır. Ülkeyi terk etmeye çalışmayın" denildi.

El-Mayadeen'se Cumhurbaşkanlığı'na ait bir uçağın havalimanını terkettiğini aktardı.