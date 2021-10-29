Taliban'dan Batı'ya çağrı: Ya Afganistan'ın parasını serbest bırakın ya da kitlesel göçe hazır olun

Taliban, Afganistan'a ait olan ancak yurt dışında tutulan milyarlarca dolarlık rezervin serbest bırakılmasını istiyor.

Euronews'ten Mustafa Bag'ın haberine göre, Kabil hükümeti Afganistan'ın rezervlerini ABD ve Avrupa ülkelerinin merkez bankalarında tutuyor, ihtiyaç halinde alıp kullanıyordu. Taliban'ın yaz aylarında Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından bu rezervler bloke edildi.

Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Haqmal, "Para Afgan ulusuna ait. Bize kendi paramızı verin. Bu parayı dondurmak etik değil ve tüm uluslararası yasalara ve değerlere aykırı" açıklamasında bulundu.

'İnsanlar çaresiz kalınca Avrupa'ya gidecekler'

Taliban'ın üst düzey bir Merkez Bankası yetkilisi de Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Avrupa'ya kitlesel göçü tetikleyebilecek bir ekonomik çöküşü önlemek için Afganistan'ın parasını serbest bırakmaya çağırdı.

Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Şah Mehrabi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Durum umutsuz ve nakit azalıyor. Ancak yıl sonuna kadar yetecek kadar para var" ifadesini kullandı. Mehrabi, "Afganistan bu paraya erişemezse, Avrupa en ciddi şekilde etkilenecek. Ekmek alamamak ve bunun için para bulamamak.. Çile iki kat olacak. İnsanlar çaresiz kalınca Avrupa'ya gideceklerdir" diye konuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini askıya aldığını açıklamıştı.