Çin'den Taliban'ın Afganistan'ı yeniden inşasına destek sözü

Xinhua ajanının haberine göre; Vang, Katar'ın Doha kentinde Taliban temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Taliban'ın kurduğu geçici hükümet ile Pekin yönetimi arasındaki ilk üst düzey temas olan görüşmede Vang, "Çin'in Afganistan'da istikrarı sağlamaya ve ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik çabalara destek vereceğini" belirtti.

Vang, uluslararası toplumun Taliban ile rasyonel ve pragmatik tarzda ilişki kurması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarını kaldırması yönündeki çağrılarını yineledi.

Taliban'ın da tüm etnik grupları bir araya getirecek, kadınların ve çocukların haklarını koruyacak açıklık ve hoşgörüyü sergilemesi gerektiğinin altını çizen Vang, geçici hükümetten, Doğu Türkistan İslami Hareketi ve diğer terör örgütlerinin Çin'in güvenliğine risk oluşturmasını engellemesini istedi.