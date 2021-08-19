IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini durdurdu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini askıya aldığını açıkladı.

Bir IMF sözcüsü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki yönetimin tanınması konusunda "uluslararası toplumun net olmaması" nedeniyle fon kaynaklarına erişimin askıya alındığını belirtti.

Sözcü Afganistan'ın özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi ile diğer IMF kaynaklarına erişemeyeceğini duyurdu.

IMF'den 370 milyon doların üzerindeki para kaynağının 23 Ağustos'ta Afganistan'a aktarılması planlanmıştı.

Karar Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarının ABD Hazine Bakanlığı tarafından dondurulmasının ardından geldi.

Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ülkeden kaçan Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ecmel Ahmedi, bankanın rezervlerinin tamamına yakınının yurtdışında tutulduğunu duyurmuştu.

Ahmedi bankanın 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin 7 milyar dolarlık kısmının tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tutulduğunu, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu açıklamıştı.