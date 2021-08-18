Afganistan'dan kaçan Merkez Bankası Başkanı: Rezervlerin tamamı yurtdışında

Afganistan Merkez Bankası'na ait 9,5 milyar dolarlık döviz rezervinin önemli bir bölümünü elinde tutan ABD, rezervleri dondurduğunu duyurdu. Bloomberg'e konuşan ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili Taliban'ın erişmesini engellemek için bankanın ABD'deki rezervlerinin dondurulduğunu söyledi.

Ülkeden kaçan Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi de bankanın döviz rezervlerinin neredeyse tamamının yurtdışında olduğunu belirtti ve Afganistan içindeki dolar rezervinin sıfıra yakın olduğunu söyledi.

Ahmedi bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada bankanın 9 milyar dolarlık varlığının ülke dışında olduğunu bunun 7 milyar dolarlık kısmının ABD'de tutulduğunu söyledi. Geri kalan varlıkların da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda ve başka uluslararası hesaplarda tutulduğunu belirten Ahmedi, Afganistan'da fiziksel olarak tutulan ABD dolarının "sıfıra yakın" olduğunu kaydetti.

Ülkeye Taliban'ın saldırılarından sonra nakit girişi olmadığını söyleyen Ahmedi "Öyle görünüyor ki ortaklarımızın ne olacağına dair iyi istihbaratları vardı" dedi.

Ülkede para olmadığını söyleyen Ahmedi "Taliban askeri olarak kazandı ama şimdi yönetmek zorunda. Bu da kolay değil" dedi.