Rusya Büyükelçiliği: Afganistan Devlet Başkanı, para dolusu araçlarla Kabil'i terk etti

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşenko, eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin nakit paralarla dolu arabalar eşliğinde başkenti terk ettiğini ileri sürdü.

İşenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rejimin çöküşünü en etkili bir şekilde gösteren şey, Gani'nin Afganistan'dan kaçış şekli oldu. Parayla dolu dört arabayla ayrıldı. Paranın bir bölümünü helikoptere koymaya çalıştılar, ama her şeyi sığdıramadılar. Paranın bir bölümüyse yol ortasında bırakıldı" dedi.

'Taliban'ı terör listesinden çıkarmak söz konusu değil'

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin "beklenmedik bir olay" olduğunu ve Rusya'nın ve diğer ülkelerin Afganistan Ordusu'nu gözlerinde büyüttüğünü söyledi.

Kabulov, "Yaşananlar, bir ölçüde sürpriz oldu. Afganistan ordusunun bir süre daha direneceğini düşünüyorduk" diye konuştu.

Kabulov, Moskova'nın yeni Afgan hükümetini tanıma konusunda acele bir karar vermeyeceğini söyleyerek, Taliban'ın terör listesinden çıkarılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Kabulov, gerekli prosedürlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yürütüleceğini belirtti.

Kabulov, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov'ın salı günü Taliban yönetiminin koordinatörüyle görüşerek Rusya büyükelçiliğinin güvenliğini görüşeceğini söyledi.

Taliban, dün Afganistan başkenti Kabil'e çatışma olmadan girmişti. Afganistan Devlet Başkanı Gani, bundan kısa bir süre sonra ülkeyi terk etmişti.