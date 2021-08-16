Afganistan'da iktidar Taliban'ın eline geçti

Afganistan'da ABD ve NATO askerlerinin hızlı çekilmesinin ardından ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban 15 Ağustos Pazar günü başkent Kabil'e girdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, Taliban Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Taliban'dan açıklama: Kenti zorla alma planımız yok

Taliban kente güç kullanarak girmeyecekleri ve militanlarını kentin çeperlerinde beklettikleri açıklamıştı. Ancak daha sonra Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasının ardından "yağmayı önleme" gerekçesiyle kamu binalarında ve merkezde kontrolü sağlamak üzere kente girdiklerini duyurdu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkenin güvenlik ve savunma güçlerinin durumu "uluslararası ortaklarla koordineli olarak" kontrol altına aldığını öne sürdüğü bir mesaj paylaştı.

Taliban yaptığı açıklamada, Afgan başkentini "zorla" alma planları olmadığını iddia etti. Bir Taliban yetkilisi Reuters'e, "Biz görevi üstlenirken tek bir masum Afgan sivilin yaralanmasını veya ölmesini istemiyoruz, ancak ateşkes ilan etmedik" dedi.

Grup sözcüsü, militanlara "barışçıl" bir geçiş müzakereleri yürütürken, Taliban savaşçılarına Kabil'in kapılarında bekleme talimatının verildiğini iddia etti.

Açıklamada, "Taliban'ın kimseden intikam alma niyetinde olmadığı, Kabil yönetiminde askeri ve sivil sektörlerde hizmet vermiş olanların hepsinin affedildiği ve güvende olduğu, kimseye misilleme yapılmayacağı" belirtildi. Açıklamada "Herkes kendi ülkesinde, kendi yerinde ve evinde kalmalıdır. Ülkeyi terk etmeye çalışmayın" denildi.

Taliban: Diplomatların güvenliği garanti altında

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre Taliban, tüm yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti altına aldığını beyan etti.

Taliban Heyeti, müzakereler için Afgan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirzakval, Taliban'a iktidarın barışçıl devredilmesinin sözünü verdi.

Eski İçişleri Bakanı Ahmed Celali, Afgan geçici yönetiminin başına geçecek

Al Arabiya TV kanalı, Afganistan'ın eski İçişleri Bakanı Ahmed Celali'nin Afganistan'daki geçiş hükümetine liderlik edeceğini bildirdi.

Pakistan menşeli GEO TV "Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi başkanı Abdullah Abdullah, Taliban ile Kabil'deki hükümet arasındaki müzakerelerde hakemlik yapıyor" dedi.

Taliban tüm Afganistan'ı kontrol ettiğini duyurdu

Taliban, Afganistan'ın tüm topraklarının kontrolünü sağladığını duyurdu. Taliban yaptığı açıklamada, "ülkenin başkentinde çatışma olmadığını" söyledi.

El Arabiya TV'nin bildirdiğine göre, Taliban "Ülkenin başkentinde herhangi bir savaş operasyonunun yürütülmediğini ve grubun Afganistan'ın tamamını kontrol altına aldığını" duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı: Taliban ılımlı davranırsa uluslararası meşruluk kazanabilir

ABD menşeli medya kuruluşu ABC'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kabil'deki büyükelçilik çalışanlarını havalimanına tahliye ettiklerini doğruladı.

Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale ederse 'hızlı ve kararlı bir tepki' konusunda uyardık" dedi.

Blinken ABD'nin geri çekilmesinin nedeninin önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de imzaladığı anlaşma olduğunu söyleyerek Biden'ın "bir seçim hakkı olmadığını" ifade etti.

Öte yandan ABD askerleri tarafından eğitilen Afgan Hava Kuvvetleri'nin "Ülkeyi yönetmede beceriksiz" olduğunu söyleyen Blinken Taliban'ın uluslararası meşruluk kazanması için "ılımlı" davranması gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki eylemlerinin bir "başarısızlık" olduğunu reddeden Blinken çekilmenin bir "Saygon vakası" olmadığını öne sürerek "Washington, Afgan topraklarından ABD'ye yönelik saldırıları durdurma misyonunu başarıyla tamamladı" dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan menşeli TOLOnews'ün kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Militanların hükümetle barışçıl iktidar geçişi konusunda müzakereler yürütürken görüşmeler sırasında Gani'nin istifa etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisiyse Gani'nin Tacikistan'a gittiğini söyledi.

Kabil'deki Alman büyükelçiliği kapatıldı

Almanya, Taliban'ın Kabil'deki ilerlemesi nedeniyle Afganistan'daki büyükelçiliğini kapattı ve personelini Afgan başkentindeki havaalanının askeri bölümüne taşıdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan “Bu sabah elçilik personelini havaalanının askeri kısmına taşımaya karar verdim. Çalışanlar şimdi oraya geldiler ve onları işe uygun hale getiriyorlar. mesajını paylaştı.

Der Spiegel haber dergisi daha önce Alman büyükelçiliğinin tahliyesi hakkında haber yapmıştı. Taliban birliklerinin şehre girdiğine dair ilk ihbarların ardından, diplomatik misyonu korumak için görevlendirilen yaklaşık 20 büyükelçilik personeli ve federal polis, güvenlik gerekçesiyle askeri yollarla güvenlik altına alınan havalimanına getirildi.

İki taraf müzakere için Doha'ya gidiyor

Reuters'a konuşan Afgan Hükümeti müzakere ekibinden Fevzi Koofi, Doha'da görüşmelere başlanacağını doğruladı.

Koofi, Hükümet delegasyonu ile Taliban temsilcilerinin "iktidarın devri" konusunda müzakere edeceğini, ABD'li yetkililerin de sürece dahil olduğunu söyledi.

Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Reuters'ın haberine göre iki Taliban komutanı Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Ajans Taliban'ın iddiasının Afgan yetkililerce doğrulanamadığını, Afgan hükümet yetkilileriyle henüz temas kurulamadığını bildirdi.

Daha sonra El Cezire kanalı, Taliban militanlarının Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüntülerini yayınladı.

'Kabil Havalimanı'nda ticari uçuşlar durdu'

Reuters'ın haberine göre bir NATO yetkilisi Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm ticari seferlerin durdurulduğunu ve yalnızca askeri hava araçlarının havalimanında faaliyet göstermesine izin verildiğini söyledi.

Öte yandan ABD'nin Afganistan Büyükelçisi Ross Wilson'un da ülkeden ayrıldığı belirtiliyor.

Rusya Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmıyor

Rus haber ajansı TASS'a konuşan diplomatik kaynaklar, Rusya'nın Kabil'deki büyükelçiliğinin tahliye edilmesine gerek duymadıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada "Büyükelçilik tehdit altında değil, tahliye gerekmiyor" denildi.

Çavuşoğlu: Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

Eşref Gani: Kan dökülmesini önlemek için ülkeden çıktım

Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Facebook hesabından bir açıklama yayımladı. Gani, Taliban'ın Kabil'e saldırı hazırlığında olması nedeniyle "zor bir seçim" yaptığı belirtti ve 6 milyon nüfuslu kentten, kan dökülmesini önlemek için gitmenin en iyi yol olduğunu düşündüğünü kaydetti. Gani açıklamasında şu anda hangi ülkede olduğunu belirtmedi.

Taliban'ın silahla kazandığını ancak "milyonların kalbinde kazanmadığını" söyleyen Gani, çoğunluğun korku içinde olduğunu kaydetti. Gani "Taliban'ın tüm halkı, ulusu, farklı mezhepleri, Afganistan'ın kızkardeşleri ve kadınlarını, meşruluk ve halkın kalbini kazanacağı konusunda temin etmesi gerekiyor. Bunu yapmak için net bir plan yapın ve kamuoyuyla bunu paylaşın" ifadesini kullandı.

Taliban: Gani'den iktidarı barışçıl biçimde teslim etmesini istedik ama o kaçmayı tercih etti

El Arabiya televizyonunun haberine göre, Taliban'ın bir sözcüsü, Afganistan Cumhurbaşkanı'na iktidarı barışçıl biçimde devretmesi teklifinde bulunduklarını ancak Gani'nin bunu kabul etmeyerek ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Taliban sözcüsü "Cumhurbaşkanı Gani'den güvenlik boşluğunu önlemek için iktidarı barışçıl bir biçimde teslim etmesini istedik ama o ülkeden kaçmayı tercih etti" dedi.

'Taliban İslam Emirliği'ni ilan edecek'

Press Association'ın bir Taliban yetkilisine dayandırdığı haberine göre örgüt Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeye hazırlanıyor.

Afgan hükümetinin saat 21.00'den itibaren başkentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiği belirtiliyor.

ABD'den vatandaşlarına 'Kabil Havalimanı' uyarısı

ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği tahliyelerin sürdüğü Kabil Uluslararası Havalimanı'nın ateş altında olduğuna dair haberler geldiğini bildirerek ABD vatandaşlarından güvenli yerlere gitmelerini istedi. Öte yandan CNN'in haberine göre ABD Kabil'deki büyükelçilik binasındaki personelinin tahliyesini tamamladı, binadan ABD bayrağını indirdi.

Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği haberlerinin ardından Taliban sözcüleri başkent çeperinde bekletilen militanlarına "yağmayı önlemek için" Kabil'e girme talimatı verdiklerini duyurmuştu.

Taliban: Afganistan'da savaş bitti

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Taliban, Afganistan'ı tamamen kontrol altına aldıklarını ve savaşın bittiğini duyurdu.

Taliban Sözcüsü Muhammed Naim, "Ülkede savaş bitti. İktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini ve ülkeyi izole bir şekilde yönetmemeyi istiyoruz. Meseleler için tüm ülkeler ve unsurlarla masaya oturmayı arzuluyoruz" dedi.

ABD: Büyükelçilik personelinin transferi tamamlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği: Havalimanına gitmeyin

Sputnik'in aktardığına göre, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, yayınladığı yeni güvenlik açıklamasında "Tüm Amerikan vatandaşlarına ve Afgan vatandaşlarına Kabil'deki güvenlik durumunun güvenli olmadığını hatırlatıyoruz. Lütfen haber verene kadar havaalanına gitmeyin" dedi.

Sosyal medyadan paylaşılan bazı görüntülere göre, havalimanı çevresinde silah sesleri duyuluyor.

BBC Güney Asya Büro Şefi Nicola Careem de, Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilerin havalimanına akın ettiğini gösteren bir video yayınladı.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Tacikistan Eşref Gani'nin ülkeye gelmediğini açıkladı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeye geldiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi

Öte yandan, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği yetkilisi de yaptığı açıklamada, Eşref Gani'nin Özbekistan'da olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Taliban: Havalimanında olanlar evine dönebilir

Taliban tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nda bulunan insanların 'evlerine dönmekte özgür oldukları' ve 'sivillere zarar verilmeyeceği' belirtildi.

Kabil Havalimanı'nda ABD askerinin ateşi sonucu 5 kişi öldü

ABD askerlerinin havalimanında açtığı ateş sonucu ölülerin olduğu belirtiliyor.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kabil havalimanında en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Bir görgü tanığının, 5 kişinin cesedinin bir araca konulduğunu gördüğünü söylediği bildirildi. Başka bir görgü tanığı, ölümlerin ateş açma ya da izdiham kaynaklı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Batı kaynakları, ABD askerlerinin, sabah saatlerinde havalimanında kitleleri korkutmak için havaya ateş açtığını belirtmişti.

Yetkililerden, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pentagon, olaya ilişkin bir açıklama yapmayı reddetti.

Afgan vatandaşların, Kabil Havalimanı'nda ABD askeri uçağına asılması böyle görüntülendi: