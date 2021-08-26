Taliban Sözcüsü: Kadınlar bizim bacılarımız onlara saygı göstermeliyiz, bizden korkmamalılar

Taliban Sözcüsü ve Afganistan'ın gayrı resmi Enformasyon ve Kültür Bakanı Zabibullah Mücahid kadınlarına militan grup altında "eğitim ve kariyer izni verileceğini" öne sürerek "katı kurala dönüş korkularını yatıştırmaya çalıştıklarını" söyledi.

Çarşamba günü NBC News'e verdiği söyleşide Zabihullah Mücahit ayrıca, ABD'deki 11 Eylül saldırılarını El Kaide'nin Afganistan'dan planladığına dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NBC'ye konuşan Mücahid, Taliban'ın kadınlara "İslam'ın vaat ettiği tüm hakları" vereceğini ve "onların doktor, öğretmen, eğitimli ve topluma fayda sağlamak için çalışabileceklerini" söyledi.

'Kadınlar bizimle gurur duymalı, korkmamalı'

Mücahid, "Onlar bizim bacılarımız, onlara saygı göstermeliyiz. Bizden korkmamalılar" dedi ve ekledi:

"Talibancılar da insandır ve bu ülkedenler. Ülkemiz için savaştılar. Kadınlar bizimle gurur duymalı, korkmamalı."

Taliban iktidarı aldıktan sonra kadınların örtünmesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı. Salı günü düzenlediği basın toplantısında Sözcü Mücahid, kadınları, Taliban savaşçıları onlara nasıl yaklaşacakları ve onlarla nasıl konuşacakları konusunda "eğitilinceye" kadar evde kalmaları konusunda uyardı.

Taliban Afganistan'ı en son 1996 ve 2001 yılları arasında yönettiğinde, kadınların okula gitmesini, iş bulmasını ve erkek refakatçi olmadan evden ayrılmasını yasaklayan şeriat yasalarını uyguladı.

NBC News ile yaptığı söyleşide Sözcü, Taliban savaşçılarının kadınları zorla gelin olarak aldıklarına dair haberlerin "eski rejimin propagandası" olduğunu öne sürdü.

'Vatandaşlarımızın gitmesini istemiyoruz. Milletimiz için genç, eğitimli profesyonellere ihtiyacımız var'

Afganlar şu anda Kabil havaalanından kalkan uçuşlarda ayrılmak istiyorlarsa, "bu onların seçimi" diyen Mücahid, ancak "vatandaşlarımızın ABD'ye gitmesini istemiyoruz" diye ekledi. Ülkeden gitmek isteyenlere ilişkin Mücahid, "Geçmişte ne yaptılarsa af çıkardık. Kalsınlar. Milletimiz için genç, eğitimli profesyonellere ihtiyacımız var." dedi.

Mücahid, yeni Taliban hükümetinin Washington ile "normal bir meşru diplomatik ilişki" istediğini de sözlerine ekledi.

'11 Eylül'ün Afganistan'daki Bin Ladin'le alakası yoktu'

Batı istihbarat teşkilatlarının ortak görüşü olan 11 Eylül 2001 saldırılarını El Kaide lideri Usame bin Ladin'in düzenlediğine dair "hiçbir kanıt" olmadığını söyledi.

Bin Ladin'i barındıran Afganistan'ın ABD liderliğindeki işgali hakkında "Bu savaşın hiçbir gerekçesi yoktu. Bu savaş için bir bahaneydi" dedi ve ekledi:

"Usame bin Ladin, Amerikalılar için bir sorun haline geldiğinde Afganistan'daydı. Buna karıştığına dair bir kanıt olmamasına rağmen, şimdi Afgan topraklarının kimseye karşı kullanılmayacağına dair söz verdik."