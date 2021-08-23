'Silahlı Taliban üyesi Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul almış, belgelerini gördüm'

Afganistan'a giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy katıldığı canlı yayında bir Taliban mensubuyla konuşmalarını aktardı.

Ersoy, silahlı Taliban üyesinin gelip kendisine evraklarını gösterdiğini ve Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylediğini belirtti.

Ersoy "Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Yayın bittikten sonra yanımıza geldi. Bana bir yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul almış. Türkiye'ye gitmek istedigini söyledi. Ben de baktım evraklarına. Silahlı bir Taliban mensubuydu" dedi.