EMEP, SOL Parti, TKP ve TKH Afganistan'daki son duruma ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Ortak açıklamada "AKP iktidarı da ABD ve NATO’nun bu yeni planına bağlı olarak Afganistan’da arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor. Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan’daki askerlerini “Taliban’ın uluslararası kabulü için bir fırsat” olarak değerlendiriyor, Taliban’la “bir farkımız yok” sözleriyle bu karanlık çeteye yeşil ışık yakıyor" ifadelerine yer verildi.

Taliban'ın hiçbir suretle tanınmaması gerektiği söylenirken Afganistan’daki askerlerin geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

'Emperyalizm halkların en büyük düşmanıdır ve Afganistan'daki yıkımın sorumlusudur!'

Bu tarihsel gerçek bugün Afganistan’ın yaşadığı dramda bir kez daha görülüyor. Emperyalist güçler ülkelerin ve halkların zenginlerini talan etmek ve kendi hegemonyasını güçlendirmek dışında hiçbir şeyle ilgilenmez.

ABD emperyalizminin yıllardır süren işgali ile yıktığı Afganistan’dan geriye, şimdi ABD ile anlaşarak iktidara yürüyen şeriatçı bir zorbalıktan başka bir şey kalmadı. ABD işbirlikçileri iktidarı Taliban’a devredip ABD gözetiminde kaçarken, Taliban ABD’nin yeni işbirlikçisi olarak Afganistan’da sahne alıyor.

Kadınlar başta olmak üzere, şeriatçı zorbalığa ve her türlü siyasal gericiliğe hayır diyen insanların geleceği tümüyle yok edilmek isteniyor.

Emperyalizm, halkların başındaki en büyük haydutluktur. Afganistan’da ve her yerde halkların özgürlüğü ve bağımsızlık için emperyalizme karşı mücadele bir zorunluluktur.

'Taliban hiçbir suretle tanınmamalı Afganistan'daki askerler geri çekilmelidir'

AKP iktidarı da ABD ve NATO’nun bu yeni planına bağlı olarak Afganistan’da arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor. Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan’daki askerlerini'Taliban’ın uluslararası kabulü için bir fırsat' olarak değerlendiriyor, Taliban’la 'bir farkımız yok' sözleriyle bu karanlık çeteye yeşil ışık yakıyor.

ABD ve NATO’nun yeni Asya-Pasifik stratejisi gereği el verdiği cihatçı örgütler, tüm Müslüman coğrafya üzerinde emelleri olan, İslam adına her yaptıklarını mubah gören, gerekli gördükleri anda şiddette ve katliamlara kolayca başvuran unsurlar olarak ülkemiz ve halkımız için açık bir tehdittir.

Mülteciler emperyalistlerin ve işbirlikçisi devletlerin masasında pazarlık ve şantaj konusu yapılamaz. Olası göçlerde sınırlar, zulümden kaçan halka kapatılmamalı, savaş suçluları ayıklanmalı, geçişlerde kayıt altına alınarak mültecilere iltica ve üçüncü bir ülkeye geçme hakkı tanınmalıdır.

Taliban hiçbir surette tanınmamalı, AKP iktidarı Afganistan’daki askerleri derhal geri çağırmalı, ABD ve NATO güdümlü cihatçı yayılmacı emellerinden vazgeçmeli ve NATO’dan çıkılmalıdır.

'Emperyalizme ve işbirlikçisi dinci gericiliğe hep birlikte karşı duracağız'

Bizler, Afganistan’daki Taliban zulmüyle karşı karşıya kalan kadınlarla, emekçilerle ve tüm ezilenlerle ve ülkemize göç etmek zorunda kalan mültecilerle dayanışma içinde olacağız. Laiklik, bağımsızlık, demokrasi ve barışı ülkemizde ve bölgemizde kazanmak için emperyalizmine ve işbirlikçisi dinci gericiliğe hep birlikte karşı duracağız ve halkların kardeşliği ve dayanışmasını savunmaktan geri durmayacağız.