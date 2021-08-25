Merkel: Kazanımlarımızı korumak için Taliban ile diyalog sürmeli

Almanya Şansölyesi Angela Merkel Afganistan'da NATO'nun son 20 yılda elde ettiği "kazanımların" korunmasına odaklanılması gerektiğini öne sürdü, uluslararası topluma Taliban ile görüşme çağrısı yaptı.

Alman Federal Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Merkel, Afganistan'daki gelişmeler ve tahliyeler üzerine açıklamalarda bulundu.

Batının Taliban'ın iktidara geliş hızını öngöremediğini savunan Merkel, Almanya'nın ülkedeki "yardım kuruluşları"na tahliyelerin sona ermesinin ardından da desteğinin süreceğini söyledi.

Almanya'nın 31 Ağustos'a dek önümüzdeki birkaç gün içinde Afganistan'dan tahliyeleri tamamlayacağını belirten Merkel, ülkesine yardım eden Afganlara destek çabalarınınsa bu tarihten sonra devam edeceğini söyledi.

Taliban'ın yeniden iktidara gelişini "acı" bir gelişme olarak niteleyen Merkel "ama bununla baş etmek zorundayız" dedi. Merkel "Hedefimiz Afganistan'da son 20 yılda değişim anlamında elde ettiğimiz kazanımları mümkün olduğunca korumak olmalı. Bu, uluslararası toplumun da Taliban ile konuşması gereken bir şey" diye konuştu.