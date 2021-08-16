Almanya Başbakanı Merkel: Afgan göçmenler için Türkiye'yle yakından çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) toplantısında Afganistan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Bild gazetesine konuşan CDU kaynakları, Merkel'in "Acı saatler yaşıyoruz, kurtarmalara odaklanmamız lazım" dediğini belirtti.

Merkel'in Kabil Havalimanı'ndaki duruma ilişkin "Güvenliği sağlamak yalnızca ABD askerleriyle mümkün olur" dediği öğrenildi.

Gazetenin aktardığına göre, Afganistan'dan çekilmenin nihayetinde ABD'nin kararı olduğunu söyleyen Merkel, "Askerlerin çekilmesinden sonra domino etkisi oluştu" ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan olası göçmen dalgasına ilişkin konulan Merkel, "Afganların ülkeden ayrılıp ayrılmayacağı Taliban'a ve sınırlardaki duruma bağlı. Birçok insan ülkeyi terk etmeye çalışacak" dedi.

Almanya'nın "yer arayan insanlarla ilgileneceğini" öne süren Merkel, ülkesinin bu konuda Türkiye'yle yakından çalışması gerektiğini söyledi.

'Afganistan'da başarısız olduk'

Merkel, "Demokratik yapıya sahip bir ülke inşa etmek istedik, başarısız olduk. Afgan ordusuyla halk arasında bir bağ yoktu. İşler düşündüğümüz gibi gitmedi" diye konuştu.

Merkel, şöyle devam etti:

"Buna başka bir yönden bakmalıyız: Bu şekilde müdahale ederek ne başarabiliriz? Başka ülkelerde siyasal düzeni nasıl sağlarız?

Geri çekilme kararı, bir dinamiği ortaya çıkardı. Demokrasi ve özgürlüğe inanan birçok kişi için, özellikle kadınlar için bu olaylar çok acı.

ABD olmadan Almanya böyle bir misyonu sağlayamazdı. Böyle anlarda önemli ölçüde birbirine bağlılık durumu var. Biz hep şunu söyledik: ABD burada kalırsa, biz de kalacağız. ABD orada çok can feda etti. Bu acı.

Şimdiki sloganımız: Olabildiğince çok insanın güvenliğini sağla, insanların hayatını kurtarmak için örgütlere yardım et."