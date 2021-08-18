Taliban: Kadın haklarına şeriat hukuku çerçevesinde saygı göstereceğiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kadın haklarına 'şeriat kanunları çerçevesinde' saygı gösterileceğini öne sürdü.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, kadın haklarına "şeriat kanunları çerçevesinde" saygı gösterileceğini öne sürdü.

"İçeride ve dışarıda düşman edinmek istemiyoruz" diyen Mücahid, kadın haklarına ilişkin şunları söyledi:

"Kadınların işe ve okula gidilmesine izin verilecek. Kadınlar toplum içinde çok aktif olacak, ama bu şeriat hukuku çerçevesinde olacak."

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, dün toplumsal ve siyasi hakları için eylem yapmıştı. Afgan kadınlar, başkentte "İş, eğitim ve siyasi katılım her kadının hakkıdır" sloganı atmıştı.

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