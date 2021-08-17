Afgan kadınlardan başkent Kabil'de eylem

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, 'İş, eğitim ve siyasi katılım her kadının hakkıdır' sloganıyla eylem yaptı.

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Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, toplumsal ve siyasi hakları için eylem yaptı.

Afgan kadınların başkentte "İş, eğitim ve siyasi katılım her kadının hakkıdır" sloganı attığı görüldü.

ABD'li NBC kanalının dış haber müdürü Richard Engel, eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı:

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