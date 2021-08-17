Afgan kadınlardan başkent Kabil'de eylem

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, toplumsal ve siyasi hakları için eylem yaptı.
Afgan kadınların başkentte "İş, eğitim ve siyasi katılım her kadının hakkıdır" sloganı attığı görüldü.
ABD'li NBC kanalının dış haber müdürü Richard Engel, eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı:
Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp— Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021