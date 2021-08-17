ARŞİV | Sovyetlerin Afganistan'a verdiği destek ne anlama geliyordu?

ABD uzun yıllardır işgalle sürdürdüğü karanlığı garantiye alıp, iktidarı Taliban'a hediye ederek ayrıldı Afganistan'dan.

Bu gelişmenin ardından eski bir tartışma yeniden alevlendi.

Afgan halkının eşit özgür bir gelecek için verdiği mücadele ve bu mücadeleye Sovyetler Birliği'nin verdiği destek, yıllardır emperyalistler tarafından büyük bir kara propagandanın konusu haline getirilmişti.

Bugünlerde bu propaganda bir kez daha tel tel dökülürken, tarihi gerçekleri bir kez daha hatırlatıyoruz.

İşte Afganistan'a Sovyet desteği ve emperyalist silahların en çirkin örneğinin ortaya çıkış hikayesi: