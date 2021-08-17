Taliban: Hükümet kurulduktan sonra her şey daha net olacak

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'in haberine göre, Mücahid, "Mevcut durum bir tür askeri bir durum. Hükümeti oluşturduktan sonra her şey daha net olacak" ifadelerini kullandı.

Mücahid, “Pakistan, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimiz var ama müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun parçası değiliz” dedi.

Mücahid'in açıklamalarının bir bölümü şöyle: