Taliban: Hükümet kurulduktan sonra her şey daha net olacak

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sputnik'in haberine göre, Mücahid, "Mevcut durum bir tür askeri bir durum. Hükümeti oluşturduktan sonra her şey daha net olacak" ifadelerini kullandı.
Mücahid, “Pakistan, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimiz var ama müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun parçası değiliz” dedi.
Mücahid'in açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Afgan toprakları hiçbir ülkeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmayacak.
- Kadınlar okula gidebilecek, okullarda ve hastanelerde çalışabilecek.
- Bizimle savaşmış, karşımızda olmuş kimseden intikam almayacağız. Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan’ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz.
- Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum.