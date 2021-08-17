Taliban'dan 'genel af' kararı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kamu görevlileri için genel af ilan ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Afganistan'da iktidarı eline alan Taliban, ülkeden kaçışlar sürerken "genel af" kararı aldı.

Taliban, kamu görevlileri için ilan ettiği genel afta işe geri dönme çağrısı yaptı.

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