Afganistan'da iktidarı eline alan Taliban, ülkeden kaçışlar sürerken "genel af" kararı aldı.
Taliban, kamu görevlileri için ilan ettiği genel afta işe geri dönme çağrısı yaptı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Taliban'dan 'genel af' kararı
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kamu görevlileri için genel af ilan ettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Afganistan'da iktidarı eline alan Taliban, ülkeden kaçışlar sürerken "genel af" kararı aldı.
Taliban, kamu görevlileri için ilan ettiği genel afta işe geri dönme çağrısı yaptı.