Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı: Gelecekler ve beni öldürecekler

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi sonrası ülkenin ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari'den açıklama geldi.

İngiltere'de yayımlanan i News'e açıklamada bulunan Vardak Belediye Başkanı Ghafari, "Burada oturmuş gelmelerini bekliyorum. Bana ve aileme yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanlar için gelecekler ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye gideceğim ki?" dedi.

BBC'ye konuşan Afganistan Eğitim Bakanı Rangina Hamidi, "Şoktayım ve yaşananlara inanmıyorum" dedi ve "tamamen güvendiğini" söylediği Cumhurbaşkanı Gani'nin gitmesini beklemediğini söyledi.

"Afganistan'da yaşayan her annenin, her kadının yaşadığı korkuyu hissediyorum" diyen Hamidi, şöyle devam etti:

"Yarın sabaha hayatta olacak mıyız, kestirmek çok ama çok güç. Bazı sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalabilirim ve sanırım dünyayı biraz daha iyi bir yere dönüştürmeye çalıştığımız için ödeyeceğimiz bedel bu."