Taliban ABD'nin bıraktığı helikopterle zafer turları atmaya başladı

Taliban ABD'nin kendisine bıraktığı düzinelerce araç ve Kara Şahin'le (Black Hawk) geçit töreni düzenledi.

Çarşamba günü Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde yüzlerce Taliban militanını taşıyan çeşitli askeri araçlardan oluşan devasa bir tören düzenlendi.

Geçit töreninde çeşitli modellerde düzinelerce Humvee zırhlı araba ve M1117 devriye araçları yer aldı.

Taliban militanları ayrıca International MaxxPro MRAP'lere ve eskiden Afgan paramiliter polisine ait olan çok sayıda yumuşak kamyonetlere bindiler.

Geçit töreni sırasında en az bir Kara Şahin helikopterinin de yer aldığı görüldü.

Taliban'ın geçit töreninden görüntüler

Kandahar geçit töreninde ayrıca, Taliban tarafından atanan eyalet valisi Hacı Yusuf Vefa tarafından düzenlenen bir miting yapıldı. Vali yerel bir kriket sahasında kalabalığa hitap ederken Taliban'ın zaferi için dua okuttu.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Taliban Afgan ordusuna karşı geniş bir saldırı başlattı ve ülkenin çoğunun kontrolünü ele geçirdi. Saldırı, ülkenin başkenti Kabil'in ele geçirilmesi ve hükümetin dağılmasıyla sonuçlandı.

ABD 75 bin askeri araç, 200 uçak ve helikopter bıraktı

ABD Kabil'deki havalimanını boşaltırken buradaki uçakları ve askeri helikopterleri geride bırakmıştı. ABD'nin bıraktığı silahları havalimanında "bulan" Taliban militanları burada ABD teçhizatıyla poz verdi.

Salı sabahı, Taliban savaşçıları şu anda kontrol ettikleri havaalanında ele geçirilen araçlar, uçaklar ve ekipmanlarla fotoğraf çektirdi.

Taliban liderleri, Kabil Havalimanı pistinde ABD tarafından eğitilmiş Afgan ordusundan ele geçirilen silah ve teçhizatla donatılmış intihar bombacılarından oluşan "özel kuvvetler" birimini teftiş etti.

ABD'nin Afganistan'da geride bıraktığı teçhizatın 75 bin askeri araç, 200 uçak ve helikopter ve 600 bin hafif silah olduğu belirtiliyor. Taliban'ın eline geçen ABD askeri teçhizatının toplam değeri ABD'li Milletvekili Jim Banks'e göre 85 milyar dolara bedel.

Host kentinde temsili 'cenaze töreni'

Bu arada, güneydoğudaki Host şehrinde, Taliban, ABD, NATO, İngiliz ve Fransız bayraklarıyla kaplı tabutların yanı sıra mağlup edilen Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin bazı pankartlarıyla sahte bir "cenaze" düzenledi.

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin yerini Taliban İslam Emirliği'nin beyaz bayrağı aldı.