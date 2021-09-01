Taliban: Gelin büyükelçiliklerinizi geri açın

Ülkedeki yabancı uyruklular ve ülkeden kaçmak isteyen Afganlar Kabil havalimanından tahliye edilirken ABD ve diğer ülkeler Afganistan'daki diplomatik varlıklarına son vermişti.

TOLO News'ün haberine göre Taliban, başta ABD olmak üzere ülkeleri Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmeye çağırdı.

Son yirmi yılda 36 ülke Kabil'de büyükelçiliklerini açtı. Buna karşılık Afganistan bu ülkelerde 71 büyükelçilik ve başkonsolosluk açtı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Kabil'deki diplomatik misyonunu yeniden başlatmasını beklediklerini söyledi. Mücahid, “Amerika'nın Kabil'de yalnızca diplomatik bir varlığı olmalıdır. Onlarla iletişim kanallarımız var ve onlardan Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden açmalarını bekliyoruz ve onlarla ticari ilişkilerimiz olmasını da istiyoruz" dedi.

Pakistan, BAE ve Suudi Arabistan dışında hiçbir ülke 1990'larda iktidara gelen Taliban hükümetini tanımadı. Taliban bu kez uluslararası toplumun onları tanımasını istiyor.

Taliban'ın "kültür komisyonu" üyesi Ahmedullah Vasik'se, "Afganistan topraklarının kendilerine karşı kullanılmayacağını dünyaya, bölge ülkelerine ve komşu ülkelere söz veriyoruz. Dünya Afgan hükümetini tanımalı ve yeniden yapılanma ve yatırımlar konusunda bizimle işbirliği yapmalıdır" dedi.

Vasik, “Dünya ile ilişki kurmak önemlidir. Bizi dünyaya bağlayan bu diplomatik ilişkiler ve elçiliklerdir. Bugün Afganistan'ın dünyanın işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” dedi. Yetkili “Diplomatik ilişkiler bir hükümetin temel bir yönüdür. Gelecekteki hükümet ve Taliban bu ilkeye bağlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.