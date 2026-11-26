Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak’ın Ömerli’deki lüks villasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, Taha Çakmak, Ömerli’deki Volony malikanesini Merkez Bankası Başkan Yardımcısıyken almış, parasını da peşin ödemiş.

Taha Çakmak’ın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde ailesiyle birlikte gezdiği 5+1 villayı almaya bir günde karar verdiği, 1 ila 1,5 milyon dolar arasındaki satış bedelinin yüzde 70'ini peşin, kalanını ise 15 gün sonra ödediği aktarıldı.

Villanın satın alınma hikayesine dair haberde şöyle denildi:

“Taha Çakmak, 14 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı.

28 Temmuz 2023 tarihinde ise görevden alındı.

Merkez Bankası'ndaki görev süresi 1 yıl, 9 ay, 14 gün sürdü.

Bu dönemin büyük bölümünde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ydu. Haziran 2023'te ise başkanlık koltuğuna Hafize

Gaye Erkan oturdu.

Edindiğimiz bilgilere göre Çakmak, Ömerli'deki villasını bu 21 aylık görev süresi içerisinde satın aldı.

Ailesiyle gezdi, bir gece düşündü

Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre, Taha Çakmak ailesiyle birlikte Ömerli'deki villa projesine geldi.

5 oda, 1 salondan oluşan villayı gezdi.

Ertesi gün yeniden geldiğinde ailesiyle birlikte evi satın almaya karar verdiklerini söyledi.

Satış bedeli 1 milyon ile 1,5 milyon dolar arasındaydı.

Ödeme konusunda da uzun bir vadeye ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.

İlk ödeme 700 bin ile 1 milyon 50 bin dolar arasında

Edindiğimiz bilgilere göre Çakmak, villanın bedelinin yüzde 70'ini peşin verdi.

Kalan yüzde 30'unu ise 15 gün sonra ödedi.

Satış bedeli üzerinden hesaplandığında ortaya çıkan ödeme tablosu şöyle:

İlk ödeme: 700 bin ile 1 milyon 50 bin dolar arasında.

İkinci ödeme: 300 bin ile 450 bin dolar arasında.

Toplam ödeme süresi: 15 gün.

Atandığında dolar 9, görevden alındığında 27 liraydı

Taha Çakmak'ın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptığı dönem, Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının hızla yükseldiği yıllardı.

14 Ekim 2021'de göreve başladığında dolar yaklaşık 9,2 liraydı.

2021 sonunda 13,3 lira, 2022 sonunda 18,7 lira seviyesindeydi.

28 Temmuz 2023'te görevden alındığında ise 27 lira civarındaydı.”

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