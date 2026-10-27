Fon vurgununda Türkiye Sigorta yönetimindeki AKP’li isimler gündemde

Türkiye’de milyarlarca liralık fon soruşturması derinleşirken gözler yalnızca para hareketlerine değil, kamu kurumlarının yönetim yapısına da çevriliyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın soruşturma kapsamında tutuklanması, kamu kaynaklarının değerlendirilmesinde kimin, hangi ölçütlerle yetkilendirildiği sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Sözcü’den Veli Toprak'ın haberinde, Türkiye Sigorta’nın altı kişilik yönetim kurulunun dört üyesinin AKP geçmişi bulunan isimlerden oluştuğu belirtildi. Haberde eski milletvekilleri Mahmut Kaçar ve Ayşe Türkmenoğlu, eski Kağıthane Belediye Başkanı Arif Calban ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Yavuz Kaynarca’nın isimleri yer aldı.

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Üç fondan 187,6 milyar liralık kazanç

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada Tera, Pusula ve Hedef fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirket bulunduğunu duyurdu. Bu grubun 141’ini gerçek kişiler, 73’ünü ise tüzel kişiler oluşturuyor.

Üstelik bunlar açıklanan veriler üzerinden bildiklerimiz. Saklanan isimler ve detaylara hâlâ erişebilmiş değiliz.

Açıklanan dağılıma göre Tera fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar, Hedef fonlarından ise yaklaşık 18 milyar lira kazanç sağlandı. Soruşturma kapsamında özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan satış yapanların işlemleri de incelemeye alındı.

İktidar bir "gönüllü" hesabı açtı, parayı teslim edenlere dokunulmayacağı anlaşıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) harekete geçtiği söylense de paranın iadesi sürecinin yanı sıra, bu büyüklükteki işlemlerin nasıl gerçekleştiği ve olası usulsüzlüklerin hangi aşamalarda önlenemediği de yanıt bekleyen sorular arasında.

Türkiye Sigorta kaynakları da soruşturmada

Türkiye Sigorta yöneticileri de soruşturmanın merkezindeki isimler arasında. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Çakmak hakkında, Türkiye Sigorta’ya ait kaynakların Tera fonlarına aktarılması karşılığında kişisel menfaat sağladığı iddiaları gündeme geldi.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in de soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

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