Suruç Katliamı davasında karar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in gerçekleştirdi canlı bomba saldırısıyla ilgili Suruç Katliamı davasında 21. duruşma, Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonda görüldü.

Duruşma sırasında, katliamda yaşamını yitiren Hatice Ezgi Saadet'in babası Ali Saadet, "Ben 20 yaşındaki kızımın katillerini görmek istiyorum. Bu katil SADAT’tan mı eğitim aldı?" diye konuşmuştu.

Davanın tek tutuklu sanık Yakup Şahin'e 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

20 Temmuz 2015'te Kobane’deki çocuklara oyuncak götürmek için Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik Abdurrahman Alagöz isimli IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı ile 33 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.