Suruç Katliamı'nın altıncı yıldönümü: Adalet hala sağlanmadı

2015’te Kobane’deki çocuklara oyuncak götürmek için Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik Abdurrahman Alagöz isimli IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

Aradan altı yıl geçmesine karşın sürekli ertelenen davada failler hala cezalandırılmadı. Canlı bombadan haberdar olmalarına karşın önlem almadıkları ortaya çıkan yerel emniyet müdürlüğü mensupları sanıklar, duruşmalara dahi katılmıyor.

Bugün de Suruç Katliamı'nda hayatını kaybedenler Türkiye'nin dört bir yanında mezarları başında anıldı.