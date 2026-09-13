Suriye’de HTŞ yönetiminin yakıt zammına karşı protestolar büyüyor: Ana yollar kapatılıyor

Suriye’de akaryakıt fiyatlarına yapılan yüzde 25-40 arasındaki zammın yürürlüğe girmesinin ardından bugün ülkenin kuzeydoğusunda başlayan protestolar büyüyor.

Haseke ilinin güneyinde zammın geri alınması talebiyle lastik yakan göstericiler Haseke ile Deyrizor illerini birbirine bağlayan ana yolu trafiğe kapattı.

Protestolar kısa sürede Haseke, Deyrizor ve Rakka kırsalındaki çok sayıda kasaba ve köye yayıldı. Yeni zamlara tepki gösteren eylemciler, yakılan lastiklerle yolları kapatarak Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerleyen ham petrol tankerlerinin geçişini engelledi.

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Rakka kırsalında protestocular, Huveycat Şnan kasabası yakınlarında Deyrizor ve Halep'i bağlayan uluslararası yolu kapatıp petrol tankerlerini durdurdu.

Deyrizor kırsalındaki el-Tayyana ve el-Hurayciye kasabaları ile Rakka kırsalındaki el-Karama kasabası da aynı gerekçeyle yol kapatma eylemlerine ve gösterilere sahne oldu.

Güney Haseke kırsalında birden fazla kasabanın sakinleri, "el-Kharafi" yolu olarak bilinen Haseke-Deyrizor yolunu kapatıp iç kesimlere giden tankerleri engelledi.

Eylemler, Haseke’nin güneyindeki el-Şaddadi yakınlarında yer alan "47" bölgesindeki ham petrol tankerlerinin geçiş güzergahlarında da eşzamanlı olarak gerçekleşti.

Şam-Halep karayolu da kapandı

Öte yandan İdlib'in güneyindeki Maarrat el-Nu'man yakınlarında Şam-Halep uluslararası karayolunun da protestocular tarafından trafiğe kapatıldığı belirtiliyor.

Yakıt zamlarının ulaşım, hizmet ve temel yaşam giderlerine doğrudan yansıdığını belirten göstericiler zamların yürürlüğe girmesiyle "her şeyin bir anda pahalılaştığını" dile getiriyor.

HTŞ yönetiminden zam 'geçici tedbir' iddiası

Suriye’de HTŞ yönetimi Enerji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada petrol ürünlerindeki fiyat artışının küresel tedarik maliyetlerindeki olağanüstü yükselişten ve Baniyas Rafinerisi’nin kapsamlı bir bakıma girmesinden kaynaklandığını ve geçici bir tedbir olduğunu öne sürdü.

Petrol tankerlerinin geçiş güzergahlarında yol kapatma eylemleri devam ederken, Haseke, Deyrizor ve Rakka genelinde zamların geri çekilmesi talebiyle yeni gösteri çağrıları yapılmaya devam ediyor.

HTŞ-SDG entegrasyonu sonrası ilk gerilim: Hapishane yangınında ölenlerin sayısı artıyor

Öte yandan SDG ile HTŞ arasındaki entegrasyon anlaşması ve örgütün feshedilmesi sonrası bölgedeki ilk gerilim geçtiğimiz günlerde Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı Heseke Tugayı'nda görev yapan Kürt asker Sipan Hizni’nin kaçırılarak işkenceye uğraması ve öldürülmesinin ardından yaşanmıştı.

Bir Arap aşiretine bağlı silahlı gruplarca kaçırıldığı belirtilen Sipan Hizni'nin boğazının kesilerek öldürüldüğüne dair iddialar bölgede kısa sürede büyük tepkilere neden olmuş, kent merkezinde bir araya gelen Kobaneliler ile HTŞ unsurlarını da barındıran Genel Güvenlik Güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Kobane ile sınırlı kalmayarak Haseke ve Halep'in Kürtlerin yoğun yaşadığı Şeyh Maksut mahallesi gibi bölgelere yayılan protestoların ardından Kobane kentindeki cezaevinde, protestolarda gözaltına alınanların bulunduğu bölümde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi. Kobane’de bugün 2 günlük yas ilan edildi.

Hakan Fidan Şam'da Şara ile buluştu

Öte yandan bu gelişmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti sırasında yaşanıyor. Hakan Fidan ziyaret sırasında HTŞ lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Fidan ayrıca HTŞ iktidarı Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’la üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Fidan bugün Şam'da ilk olarak HTŞ’li Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüşme yapmış ve ardından ortak basın toplantısında konuşmuştu. SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyona yönelik attığı adımı “önemli girişim” diye niteleyen Fidan “Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun tabii hayata geçmesi gerekiyor” demişti. Fidan ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakında Suriye’yi ziyaret etmeyi planladığını söylemişti.

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