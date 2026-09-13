Hakan Fidan Şam’da konuştu: ‘Sanayicilerimizin buraya büyük bir ilgisi var, altyapısını hazırlıyoruz’

Türkiye sermaye sınıfının Suriye topraklarında yeni sömürü üsleri kurma taleplerini karşılamak üzere iki ülkede AKP ve HTŞ iktidarları çalışmalarını hızlandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaretinin ilk gününde HTŞ yönetimi Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Erdoğan yakında Suriye'ye ziyaret planlıyor

Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını aktardı.

Fidan, Ankara’daki NATO Zirvesi sırasında Erdoğan ile HTŞ lideri Ahmed Şara’nın talimatıyla kurulan ortak planlama grubunun Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yapabileceği çalışmaları gözden geçirdiklerini açıkladı.

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SDG'nin feshi: 'Deklarasyon önemli ama bunun hayata geçmesi gerekiyor'

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyona yönelik atmış olduğu adımı "önemli bir girişim" olarak nitelendiren Fidan “Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun tabii hayata geçmesi gerekiyor” dedi. Fidan sadece SDG’nin değil diğer silahlı grupların da merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesinin “zaruri” olduğunu söyledi.

Ağustos ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki geniş patron heyetinin Şam ve Halep'i ziyaretine de değinen Fidan orta vadece ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Suriye’nin üzerinde çalıştıkları demiryolu projesine değinen Fidan bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

'İsrail DEAŞ'a dolaylı destek veriyor'

İsrail’in Suriye’de Ebu Zuhur askeri hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısına ilişkin de konuşan Fidan “İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak, DEAŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir” ifadesini kullandı. Fidan Suriye’nin güneyindeki gelişmeleri de “bu çerçevede yakın takip ettiklerini” belirtti.

Patronların 'inanılmaz' taleplerine altyapı hazırlanıyor

Fidan kendisine yöneltilen bir soru üzerine Türkiye’den özellikle tekstil patronlarının Suriye’ye yönelik büyük ilgisi olduğunu ve bunun altyapısını hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Hakan Fidan "İnanılmaz bir talep var. Altyapıyı, zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki özellikle tekstil başta olmak üzere sanayicilerimizin buraya yönelik büyük bir ilgisi var. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. 10 yıldan fazla kalmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunların hareket geçirdiği network'ü var. Bu iki ülke açısından önemli” dedi.

Şeybani: Sınır bölgelerinde sanayi bölgeleri kuracağız

HTŞ’li Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgeleri kurulması için çalışacaklarını söyledi.

Şeybani “Üretim konusunda ortaklıklar kuracağız. Özellikle sınır bölgelerinde ortak sanayi bölgelerinin kurulması konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Geri dönüşlerle ilgili olarak da çalışma, barınma ve istihdam alanlarını kapsayan bütüncül bir proje ortaya koyacağız. Diplomatik anlamda da Ankara'daki büyükelçiliğimizi açmak, bu aşamada gerçekleştireceğimiz en önemli konulardan biri olacaktır” ifadesini kullandı.

İsrail’i 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmeye davet ettiklerini belirten Şeybani “Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumunu değerli görüyoruz. Türkiye, bu saldırıları açık bir şekilde kabul etmeyerek ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanması çağrısında bulunarak Suriye'ye destek olmuştur” dedi.

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