Süleymancılar soruşturmasında yeni gelişmeler: Denizolgun'un doktoru tutuklandı, İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturmalarda iki yeni gelişme yaşandı.

Cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tanık olarak ifade veren doktor Nurettin Demirkol hakkında “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Demirkol, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Demirkol çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Denizolgun'un ölümü 'şüpheli' bulunmuştu

Denizolgun'un Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından ölüm ve otopsi işlemlerine ilişkin yapılan şikayetler üzerine, gerçek ölüm nedeninin yeniden belirlenmesi amacıyla fethi kabir kararı verilmişti.

19 Ağustos'ta Denizolgun'un mezarı açılmış, cenazeden alınan örnekler inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Başsavcılık 26 Ağustos'ta, yapılan incelemeler sonucunda Denizolgun'un ölümünün “şüpheli” olarak değerlendirildiğini açıklamıştı. Süleymancıların mevcut lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol'un daha önce verdiği ifadeler de incelemeye alınmış ve hakkında “yalan tanıklık” suçundan işlem başlatılmıştı.

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5 şirkete el konuldu, sahibi hakkında yakalama kararı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturmasında da yeni bir karar alındı.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli 5 şirkete el konuldu.

İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararının ardından firar ettiği belirtilen Yılmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Süleymancılara ve Alihan Kuriş çevresine yönelik soruşturmalar sürüyor.

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