Süleymancıların eski lideri Denizolgun’un mezarı açılmıştı: Doktor gözaltına alındı

Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin iddiaların ardından fethikabir kararı verilmişti. Karar doğrultusunda, 19 Ağustos'ta Denizolgun'un mezarı açılmış, cesede ait parçalar alınmış ve alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta ifade veren Demirkol’un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini adli makamlara beyan ettiği ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi.

Bu tespitin ardından Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı ile adresinde de arama yapılması kararı çıkarıldı.

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Ne olmuştu?

8 Eylül 2016 tarihinde Denizolgun'un ölümüne yönelik çeşitli şüpheler gündeme gelmişti. Bu iddialar Alihan Kuriş liderliğindeki cemaate yönelik başlatılan soruşturma ile bir kez daha yankı bulmuştu. Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Denizolgun’un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair iddia ve şikayette bulunulduğu bildirmişti.

Bunun üzerine fethikabir kararı verilmiş ve 19 Ağustos tarihinde Denizolgun'un cesedinden örnek alınmıştı.

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